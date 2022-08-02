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وظيفة شاغرة في معهد الأمل للأيتام بمدينة غزة

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وظيفة شاغرة في معهد الأمل للأيتام بمدينة غزة

02 اغسطس 2022 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن معهد الأمل للأيتام يعلن فيه عن حاجته لموظف /ة :  إنتاج رقمي

المهام والمسؤوليات:

• إدارة وتصميم الحملات الإعلانية وفقًا لأهداف العمل.

• إنتاج وتصميم جميع المواد الدعائية والإعلانية المتعلقة بالحملات التسويقية.

• إدارة جميع مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني والحفاظ على الهوية الرقمية للمعهد.

• تغطية جميع أنشطة وفعاليات المعهد ( فوتو وفيديو).

• إنتاج الأفلام والبروموهات "المواد المرئية" والتصاميم الإعلانية والجرافيك.

متطلبات الوظيفة:

• درجة الدبلوم أو البكالوريوس في الإعلام الرقمي، أو الوسائط الرقمية، أو الملتيميديا أو أي مجال ذي صلة.

• 3 سنوات من الخبرة كأخصائي إنتاج رقمي أو دور مماثل

• من سكان مدينة غزة

• يفضل من لديه معرفة في المجالات الرئيسية للتسويق (تحسين محرك البحث، وسائل التواصل الاجتماعي، تسويق المحتوى، التسويق عبر البريد الإلكتروني).

• يفضل من لديه معرفة بإدارة الحملات الإعلانية باستخدام  Google Ad Words.

• يفضل من لديه  معرفة بالكتابة الإبداعية على مواقع التواصل الاجتماعي .

• متمكن من العمل على مجموعة برامج ادوبي وخاصة (فوتوشوب ، بريمير ،افترافكت )

• القدرة على تحمل ضغط العمل .

• مهارة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .

• مهارات اتصال وتواصل عالية شفوية وكتابية .

• إرسال رابط بيهانس للأعمال السابقة .

طريقة التسجيل

• على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة ويرغب/ ترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://forms.gle/Lcvr53mG9TR9jMfN6 

_ اعتباراَ من يوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022 حتى نهاية دوام يوم الاثنين  الموافق08/08/2022 م .

_ للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

_ سيتم الاتصال فقط على من ينطبق عليه الشروط المطلوبة .

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