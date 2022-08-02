"حماس": مقاومة جنين ستمتد إلى كل مناطق الضفة

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، أنّ ما تشهده جنين من مقاومة سيمتد إلى كلّ المناطق في الضفة المحتلة.

وقال مرداوي، خلال تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إنّ "الاحتلال مستمر في سياسة جزّ العشب بالضفة ولا يريد أن يشاهد أيّ مقاومة"، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال اعتقل الليلة رمزًا من رموز المقاومة في جنين القيادي بسام السعدي بعد اشتباكات مع أبناء المخيم.

وشهد مخيم جنين، الليلة الماضية، اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامه، استُشهد خلالها الشاب ضرار الكفريني، واعتُقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

وفي السياق، شدّد مرداوي على أنّ "بطولات المقاومة ستستمر، ولن يرى الاحتلال إلا شعبًا مقاومًا، وشعبنا لا يمكن أن يستسلم وسيبقى يقاوم الاحتلال حتى دحره".

ونعت حركة "حماس" الشهيد ضرار رياض الكفريني (17 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء التصدي البطولي لاقتحامهم مخيم جنين مساء الإثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين