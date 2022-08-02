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المصادقة على حي استيطاني جديد قرب جنين

02 اغسطس 2022 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإنشاء حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة "تل مناشيه" المقامة على الأراضي الفلسطينية في بلدتي يعبد وعانين قضاء جنين، بحسب ما أفاد تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المعهد في تقريره، أن المخطط الاستيطاني الجديد يقضي بالاستيلاء على 87 دونما لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة في الحي الجديد، في الحوض رقم 2 من أراضي يعبد والحوض رقم 6 من أراضي قرية عانين في المنطقة المعروفة بخلة صلاح.

كما ينص المخطط الاستيطاني الجديد على تغيير تصنيف الأراضي الفلسطينية المستهدفة من مساحة عامة مفتوحة وأرض زراعية إلى منطقة سكنية من الدرجة الأولى والثانية بحسب التصنيف الإسرائيلي، إضافة إلى مناطق مفتوحة وطريق داخلية تشبكها مع ما يحيطها من مستوطنات في المنطقة.

وأضاف أن المخطط الاستيطاني الجديد يرتبط جغرافيا بمخطط استيطاني سابق كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت عليه في شهر شباط/فبراير من العام 2019، لبناء وحدات استيطانية في المستوطنة (79 وحدة استيطانية)، على ما مساحته 91 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لأراضي بلدة يعبد.

ويعاني الفلسطينيون الذي يقطنون في التجمعات الفلسطينية المجاورة للمستوطنات من ظروف معيشية صعبة، وأصبحوا يقطنون بمعزل عن القرى الفلسطينية المجاورة لهم على الناحية الشرقية للجدار ومراكز الحياة فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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