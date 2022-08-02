فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بدء تنفيذ مشروع لتطوير محطة ترحيل نفايات اليرموك بقيمة مليون دولار

لليوم الثاني.. وسم #الشعب_يريد_انتخابات يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

صحف عالمية: بيلوسي حصلت على ضوء أخضر "صيني" لزيارة تايوان

"حماس" تتبرع لعائلة الطالبة آية أبو الخير بشقة سكنية

"صفر تكنولوجيا" يقتل فرحة "حمدان" بشهادة الثانوية

مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في مدارس دار الأرقم

"الشؤون المدنية".. الرشوة مقابل التصريح

عبد العاطي يدعو لإصلاح منظمة التحرير وإجراء الانتخابات لمواجهة الفوضى والتفرد

هل الجزر يقوي النظر؟ إليكم هذا الرأي العلمي الجديد

بقيمة"19" آلف شيكل.."الجرائم الإلكترونية" تضبط 11 هاتفاً خلوياً مسروقاً

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

بالفيديو "حماس" تتبرع لعائلة الطالبة آية أبو الخير بشقة سكنية

02 اغسطس 2022 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
...
الطالبة آية أبو الخير
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تبرعت دائرة المؤسسات الخيرية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لعائلة الطالبة المتفوقة في امتحانات الثانوية العامة آية أبو الخير، بشقة سكنية.

وزار وفد قيادي من حركة "حماس"، على رأسه عضو مكتبها السياسي زكريا أبو معمر، عائلة الطالبة أبو الخير.

وزف أبو معمر خبر التبرع بالشقة السكنية لعائلة الطالبة أبو الخير، والتي تعاني ظروفًا صعبة.

وحصلت الطالبة أبو الخير في امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2022، على معدل 99% في الفرع الأدبي في الثانوية العامة.

وقد أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالًا هاتفيًّا مع الطالبة أبو الخير وذويها حيث قدم التهنئة الخالصة بتفوقها وحصولها على معدل 99‎%‎ في الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة وتعيشها آية وأسرتها الكريمة العفيفة.

 

#حركة حماس #حماس تتبرع بشقة #حماس تتبرع بشقة سكنية لطالبة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة