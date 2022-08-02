"حماس" تتبرع لعائلة الطالبة آية أبو الخير بشقة سكنية

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تبرعت دائرة المؤسسات الخيرية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لعائلة الطالبة المتفوقة في امتحانات الثانوية العامة آية أبو الخير، بشقة سكنية.

وزار وفد قيادي من حركة "حماس"، على رأسه عضو مكتبها السياسي زكريا أبو معمر، عائلة الطالبة أبو الخير.

وزف أبو معمر خبر التبرع بالشقة السكنية لعائلة الطالبة أبو الخير، والتي تعاني ظروفًا صعبة.

وحصلت الطالبة أبو الخير في امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2022، على معدل 99% في الفرع الأدبي في الثانوية العامة.

وقد أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالًا هاتفيًّا مع الطالبة أبو الخير وذويها حيث قدم التهنئة الخالصة بتفوقها وحصولها على معدل 99‎%‎ في الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة وتعيشها آية وأسرتها الكريمة العفيفة.