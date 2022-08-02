الاحتلال يغلق معبر "كرم أبو سالم" وحاجز "بيت حانون/إيرز"

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، وحاجز بيت حانون/إيرز شمالاً، بشكل مفاجئ.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال أوقفت الحركة التجارية وعمليات تصدير واستيراد البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع.

وفي سياق متصل، أغلق الاحتلال حاجز بيت حانون/إيرز أمام حركة تنقل المسافرين والعمال دون سابق إنذار.

يُذكر أن الاحتلال سلطات الاحتلال لم تعلن بعد سبب الإغلاق، كما أنها لم تعلن أيضاً موعد إعادة فتح هذه المنافذ.

وبحسب القانون الدولي، فإنه يحيط في قطاع غزة معبر وستة حواجز، لا يدخل ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، علما أن الحواجز الستة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح جنوباً.

المصدر / فلسطين أون لاين