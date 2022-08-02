رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

دعا رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، خليل عساف، لإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة لتجديد الشرعيات، ومواجهة تفشِّي الفساد في مناحي الحياة العامة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عساف، في حديث لصحيفة "فلسطين": إنّ "تغول السلطة التنفيذية على السلطات القضائية والتشريعية خلق حالة من الفساد بكل مناحي الحياة العامة في الضفة الغربية".

وأضاف: أنّ "أشخاصًا متنفذين بالسلطة هم من يقررون ما يريدون بالضفة الغربية، وهو ما يهدد السلم الأهلي وسيادة القانون بشكل حقيقي، ويجعل الحالة الفلسطينية طاردة للمتواجدين ومن يفكرون بالقدوم للبلاد".

وشدّد على أنّ "القرارات بقانون التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس، مخالفة للقانون الأساسي وغير دستورية في كثير من موادها، لذلك خرج صوت قوي لنقابة المحامين وبقية مؤسسات العمل النقابي التي تدافع عن حقوق منتسبيها".

ولفت إلى أنّ "حالة الخوف والمصلحة التي كانت لدى كثير من إدارات النقابات السابقة، تسبّبت بالصمت والتواطؤ مع السلطة التنفيذية، ولكن حاليًّا هناك حراك في نقابات المحامين والأطباء".

وأكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة أنّ الحالة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء انتخابات شاملة، لتجديد الشرعيات، خاصة أنّ الشرعيات الموجودة متسلطة على إرادة الناس والشعب الفلسطيني، ولا يوجد أي حسيب أو مساءلة لها.

وأضاف عساف: "كل مسؤول فلسطيني، خاصة مع كبار الموظفين الذين تضخمت ثرواتهم الخاصة، وظهرت عليهم من خلال الأبنية السكنية التي يقطنون فيها، يجب أن يكون مكانه السجن، والتساؤل حول من أين لك هذا؟".

وشدّد على أنّ الوضع لم يعد يمكن استمرار الصمت عليه، أو القبول بسلوكيات التخوين، لافتًا إلى ضرورة إصلاح منظمة التحرير، وإجراء انتخابات المجلس الوطني، وانضمام كل الفصائل لها، ووقف السيطرة عليها من بعض المتنفذين.

وعدَّ عساف إلغاء رئيس السلطة إجراء الانتخابات التشريعية بحجج غير مقبولة "استخفافًا بعقول الناس".

وأشار إلى أنه بالتزامن مع فساد السلطة، خلقت سلطات الاحتلال حالة في الضفة الغربية يصعب أن يكون إقامة دولة فلسطينية، لأنّ الاستيطان نهب كل الجبال وزرع بها مستوطنات ومستوطنين، مع إجراء تطهير عرقي في الأغوار ومدينة القدس المحتلة.

يُشار إلى أنه في مطلع 2006 تم تنظيم ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية، وهي أول انتخابات تشارك فيها حركة حماس التي حققت مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، ومنذ ذلك الحين لم تُجرَ أيّ انتخابات.

وفي إبريل 2021، أصدر عباس قرارًا بتعطيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو، مخالفًا الإرادة الشعبية، عدا عن اتهامه على نطاق واسع فلسطينيًّا بإفشاله مساعي الوحدة الوطنية مقابل ترسيخ علاقته بالاحتلال.