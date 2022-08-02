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هل الجزر يقوي النظر؟ إليكم هذا الرأي العلمي الجديد

02 اغسطس 2022 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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خضار الجزر

أعلنت الدكتورة، خبيرة التغذية الروسية، مارغريتا أرزومانيان، أنه لا يمكن استعادة "حدة الرؤية" بمساعدة الجزر.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أنه لا فائدة من تناول الجزر بكميات كبيرة من أجل تحسين الرؤية. لأنه بعكس الاعتقاد الشائع، ليس للجزر أي خصائص تساعد على علاج "ضعف" البصر.

وتقول "كان هناك رأي مفاده، أن الجزر والعنبية الآسيوية يساعدان على تحسين الرؤية وعلاج العيون، ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه إذا حصل ضعف في البصر فلن تساعد أي مواد غذائية على علاجه".

وتضيف، من أجل الحفاظ على حدة البصر يجب أن يحتوي النظام الغذائي على مختلف الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية لشبكية العين.

وتقول: "من الضروري احتواء النظام الغذائي على أحماض أوميغا-3 الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات A وB وC وE. ويمكن الحصول على جميع هذه العناصر والفيتامينات من المواد الغذائية الاعتيادية".

وتضيف، "أوميغا-3 من الأسماك. الليوتين من الخضروات، الزنك من البقوليات. الفيتامينات ومن البذور والمكسرات. وعموما اعتماد نظام غذائي متوازن يضمن صحة العيون أيضا".

المصدر / وكالات
#فوائد الجزر #الجزر والنظر

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