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بقيمة"19" آلف شيكل.."الجرائم الإلكترونية" تضبط 11 هاتفاً خلوياً مسروقاً

02 اغسطس 2022 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ضبطت دائرة مباحث الجرائم الإلكترونية "11" هاتفاً خلوياً مسروقاً بلغت قيمتها الإجمالية نحو "19" آلف شيكل، وذلك بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية للهواتف عن فقدانهم هواتفهم الخلوية.

وذكرت الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، عبر بيبان مقتضب صباح اليوم الثلاثاء، أنها تابعت البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية، مبينةً أنه تم ضبط الهواتف المسروقة خلال أقل من 48 ساعة، وإحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق سارقيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جرائم الاحتلال #الجرائم الإلكترونية #هاتف محمول #هاتف خلوي

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