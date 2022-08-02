الاحتلال يهدم منزلاً ومنشآت تجارية في نابلس

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلاً مأهولاً بالسكان في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، ومنشأتين تجاريتين في بزاريا شمال المدينة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن "قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة بالقرب من مدخل البلدة، وهدمت منزلاً تعود ملكيته للمواطن محمد أبو السعود، ويسكنه 8 أفراد"، مضيفاً: أن "قوات الاحتلال كانت أخطرت بهدم المنزل المكون من طابق قبل نحو عام تحت ذرائع وحجج واهية".

أيضاً، هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم، منشأتين تجاريتين في قرية بزاريا شمال نابلس.

بدوره، أفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية بزاريا في ساعات مبكرة، وبدأت بأعمال الهدم لمنشأتين تجاريتين تقعان على مدخل القرية، واحدة منها مغسلة للسيارات، والأخرى استراحة، تعودان للمواطن رابح سليمان سيف.

المصدر / فلسطين أون لاين