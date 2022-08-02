الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جناتا جنوب بيت لحم، واعتقلت كلًا من: صلاح محمد صباح (25 عاما)، وأحمد سعيد صباح (25 عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (25 عاما)، ومحمد عوض عطا الله (20 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي طوباس، أفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن فتى أصيب بالرصاص الحي في الرأس تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، علما أن اثنين منهم أصيبا أثناء مرورهما بمركبتيهما قرب مدخل مخيم الفارعة جنوب طوباس خلال اقتحامه من قبل جنود الاحتلال.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ربيع فضل زكارنة، ويزن عبد الله زكارنة، وأدهم سمير زكارنة، من بلدة قباطية، أثناء تواجدهم داخل مركبة في منطقة امريحة.

كما أفادت مصادر محلية باعتقال شابين من المخيم خلال اقتحامه.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين