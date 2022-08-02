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بدء إخلاء العقارات بحي "الكدوة" بمكة المكرمة

02 اغسطس 2022 . الساعة 07:18 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بدء مرحلة إخلاء العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة للمنطقة الواقعة ضمن خطة التطوير في الكدوة بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، ويتزامن ذلك مع توقيت فصل الخدمات من مياه وكهرباء ونحوه، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المنفذة ستبدأ في استئناف أعمال الهدم والإزالة في تاريخ 15 محرم 1444هـ (13 أغسطس 2022م).

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد أعلنت في وقت سابق عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا، كإحدى المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.

#السعودية #مكة #حي الكدوة #الهيئة الملكية

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