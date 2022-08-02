انطلاق مناورات (إسرائيلية) أمريكية في البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، عن مناورات تدريبية مع الأسطول الأمريكي الخامس بالبحر الأحمر، اعتبرتها قناة عبرية رسمية "رسالة إلى إيران".

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في تويتر: "بدأ أمس(الإثنين) تمرين مشترك للبحرية الإسرائيلية والجيش الأمريكي في البحر الأحمر".

وأضاف البيان:" تشارك في التمرين سفينة صواريخ من طراز "ساعر 5" وسفينة صواريخ من طراز "ساعر 4.5".

وأضاف: "ستقوم السفن الحربية الإسرائيلية بمهام مختلفة إلى جانب سفن وناقلات وقود من الأسطول الخامس للجيش الأمريكي".

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "التمرين سيستمر في البحر الأحمر على مدى أربعة أيام".

وأوضحت أن التمرين المشترك يأتي في ظل رصد ما سمّته تزايد "التموضع الإيراني" في المنطقة منذ أكثر من عقد.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن التمرين "يركز على تخطيط المهام والحفاظ على الممرات الملاحية في المنطقة وإجراء تدريبات مشتركة بين القوتين في البحر".

وزادت: "رصدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نشاطا متزايدا من إيران في البحر الأحمر في السنوات الأخيرة، لذا فإن التمرين المشترك يعني أيضا رسالة إلى إيران".

وفي يوليو/تموز المنصرم، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن صور أقمار صناعية تظهر أربع سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر، وهو أكبر عدد سفن إيرانية في المنطقة منذ عقد، وفق المصدر ذاته.

المصدر / وكالات