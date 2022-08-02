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سرايا القدس تعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مقاتيلها

02 اغسطس 2022 . الساعة 01:25 بتوقيت القدس
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أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الثلاثاء، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مقاتيلها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا في بيان مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه، عقب اقتحام مفاجئ للمخيم تخلله تعزيزات عسكرية للاحتلال، واقتحام لمنزل الشيخ "السعدي" واعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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