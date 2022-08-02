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مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية في أفغانستان

02 اغسطس 2022 . الساعة 01:05 بتوقيت القدس
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قال مراسل وكالة "أسوشيتد برس" على موقع تويتر"، صباح الثلاثاء، إن غارة أميركية قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، نهاية الأسبوع الماضي في أفغانستان.

وفي وقت سابق صرح مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، أن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان، في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد، ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان هناك ضحايا.

وكان كبير المتحدثين باسم حركة طالبان قد قال إن الولايات المتحدة شنت هجوما بطائرة مسيرة على مبنى سكني في كابول، في مطلع الأسبوع.

المصدر / وكالات
#أفغانستان #الولايات المتحدة #تنظيم القاعدة #أيمن الظواهري

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