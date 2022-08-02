حماس: تأثير المقاومة في جنين سيمتد إلى باقي مدن الضفة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن تأثير المقاومة الفلسطينية في جنين سيمتد إلى باقي مدن الضفة الغربية.

وأضـاف قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي يكرس هجومه في مدينة جنين ومخيمها، مشددًا على أن المقاومة تزداد حضورًا في كل الميادين.

وأشاد، بصمود المقاومة وتصديها للاحتلال في جنين، مؤكدًا أن المقاومة لن تستسلم باعتقال القادة.

وحمل قاسم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة النكراء، مشددًا على أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه غاليًا.

وتابع المتحدث باسم حماس: " عودتنا المقاومة في جنين كل مرة على الأخذ بثأرها من الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين