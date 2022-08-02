نماء بطلا لكرة القدم الشاطئية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

توج فريق نادي نماء بطلا لبطولة كرة القدم الشاطئية بنسختها الخامسة، التي أقيمت على الملعب الترابي المخصص، شرق مدينة غزة، وذلك بعد فوزه في اللقاء النهائي على فريق نادي شباب خانيونس بنتيجة (7_4).

وحضر اللقاء النهائي العديد من الشخصيات أبرزهم، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وأعضاء الاتحاد، ود.منير البرش رئيس مجلس إدارة نادي نماء، والمدير التنفيذي للنادي موسى البرش، وعدد من الإعلاميين المشجعين.

وتقدم نماء في الشوط الأول بثلاثية عبر محمود أبو النصر، ومحمد القاضي " هدفين"، وقلص إسماعيل جبر النتيجة قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، عزز قصي عبد ربه تقدم فريقه بالهدف الرابع، لكن إسلام أبو عبيدة سجل هدفا ثانيا للنشامى.

وفي الشوط الثالث، سجل نماء ثلاثة أهداف عبر فادي عساف وأسامة عيد ومحمود أبو النصر، بينما قلص النتيجة بهدفي إسلام أبو عبيدة وشرف محسن، دون فائدة.

وعقب نهاية توج اتحاد الكرة فريق نماء باللقب، وشباب خانيونس بكأس الوصيف، ومحمد القاضي هدافا للبطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين