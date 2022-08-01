من هو الشيخ بسام السعدي؟

هو الشيخ الأسير بسام راغب عبد الرحمن السعدي" (62 عاما) من مخيم جنين.

ولد السعدي بتاريخ 23/12/1960، وهو أحد وأبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة.

واعتقل السعدي مرات عديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، حيث أمضى ما يزيد عن خمس عشرة سنة في في معتقلات الاحتلال، وكان الاحتلال قد أبعده ضمن إبعاد مجموعات مرج الزهور مطلع التسعينات.

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كما واعتقلت زوجته نوال سعيد سليمان السعدي "أم إبراهيم" في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضت حوالي ثلاثة أعوام في الأسر على نفس خلفية نشاطات زوجها، واستشهد ولديه "عبدالكريم" بتاريخ 01/09/2002م، و"إبراهيم" بتاريخ 16/11/2002م برصاص قوات الاحتلال، وهما من مجاهدين سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

كما تم اعتقال أبناء الشيخ عز الدين وصهيب وفتحي ويحيى عدة سنوات في سجون الاحتلال فيما اصيب عز الدين بجراح خطرة مطلع انتفاضة الأقصى كما استهدف الاحتلال منزل الشيخ خلال معركة مخيم جنين عام ٢٠٠٢ بعدة صواريخ .

وتعرض الشيخ السعدي، قبل قليل إلى اعتداء شديد من قوات الاحتلال واعتقاله بعد اقتحام مستعربين لمنزله في مخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين