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الظاهرية يقترب من التعاقد مع لاعب خدمات رفح

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بالصور الظاهرية يقترب من التعاقد مع لاعب خدمات رفح

01 اغسطس 2022 . الساعة 22:42 بتوقيت القدس
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غزة/وائل الحلبي:

من المقرر أن يتم الإعلان عن انتقال النجم محمود النيرب إلى صفوف شباب الظاهرية، اليوم قادما من خدمات رفح بعد ساعات قليلة من وصول اللاعب إلى الضفة الغربية.

ويرتبط النيرب باتفاق مبدئي على اللعب للغزلان في الموسم القادم قبل أن يصل للضفة، إلا أنه سيتم عقد جلسة مع إدارة النادي بحضور اللاعب وزميله أحمد البهداري للاتفاق على كافة البنود والمشاركة في تدريبات الفريق مباشرة.

وكان النيرب حصل على وثيقة لتغيير عنوان سكنه من غزة إلى الضفة الغربية، الأمر الذي جعله قادر على الوصول للشق الثاني من الوطن من خلال سفره عبر جمهورية مصر العربية دون انتظار حصوله على تصريح المرور عبر معبر بيت حانون “إيرز”.

ويعد النيرب ثاني الوافدين الجدد للظاهرية من غزة وبالخصوص من نادي خدمات رفح بعد زميله أحمد البهداري الذي أعلن النادي عن ضمه منتصف الشهر الماضي بعدما انتقل للضفة بنفس الطريقة.

ويتطلع الظاهرية لاستعادة أمجاده والعودة لمنصات التتويج بعدما غابت عنه الألقاب في المواسم الماضية، حيث أعلن عن تعاقده مع 13 لاعباً إلى جانب تجديد عقود 12 أخرين، والتعاقد مع الكابتن سعيد أبو الطاهر للعودة لتدريب الفريق الذي قاده لحصد لقبي دوري المحترفين في مناسبتين سابقتين.

 

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