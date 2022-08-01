تحديد موعد بطولة دوري المحترفين بالضفة الغربية

غزة/وائل الحلبي:

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تحديد موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد 2022/2023 بالضفة الغربية، والذي جاء بالتزامن مع مواعيد انطلاق بطولات الدوري في غزة.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد عن انطلاق بطولة كأس الشهيد ياسر عرفات لأندية المحترفين في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، على أن تجري قرعة البطولة يوم الخميس القادم.

وعلى صعيد بطولة دوري المحترفين والاحتراف الجزئي حددت لجنة المسابقات يوم الجمعة 9/9/2022 موعداً لإنطلاق البطولتين، وهو نفس الموعد الذي تم تحديده لانطلاق بطولتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى في غزة.

وتعد من المرات القليلة التي يتزامن فيها انطلاق بطولتي الدوري في الضفة وغزة بنفس الموعد.

وفي نفس السياق افتتحت أندية دوري المحترفين تدريباتها تحضيراً لإنطلاق الموسم الجديد، حيث شهدت الأيام الماضية إعلان غالبية الأندية عن بدء التدريبات بإستثناء ناديي الأمعري والبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين