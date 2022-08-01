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بالفيديو مشاهد تحبس الأنفاس للحظة إنقاذ طفل علق في وسط السيول

01 اغسطس 2022 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
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صورة من مكان حادث السيل

فيما تجتاح السيول موريتانيا منذ يومين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لطفل عالق منذ صباح السبت في مدينة بومديد شرق البلاد.

ويظهر الطفل، الذي أنهكه الجوع والعطش والإرهاق، وهو يصارع السيول بتثبيت نفسه فوق صخرة.

كما يوثق المقطع المصور أيضاً لحظة مؤلمة لوالد الطفل وهو يراقب مع الأهالي، ابنه الوحيد المحاصر وسط السيول، دون أن يتمكن من إنقاذه، مناشداً إياه ألا يستسلم للتعب.

وصول فرق الإنقاذ

إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن فرق الإنقاذ وصلت إلى سد بومديد لإنقاذ الولد العالق.

وأوضحت في إيجاز صحافي الأحد أن خطوات الإنقاذ تسير بوتيرة متسارعة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

اتخاذ كل الإجراءات

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الطوارئ في البلاد كانت طمأنت المواطنين بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لمعالجة أي طارئ، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إجلاء المواطنين من أماكن ووجهات وممرات السيول بمختلف المناطق.

وقالت في بيان السبت إنه تمت تعبئة الوسائل اللوجستية الضرورية من أجل فك العزلة عن المناطق المحاصرة بالسيول وخصوصاً أجهزة الجيش الجوي والهندسة العسكرية والبحرية الوطنية وشاحنات شفط المياه.

المصدر / وكالات
#غرق #انقاذ طفل

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