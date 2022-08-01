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القانوع: زيارة الوفد المصري لمتابعة ملف الإعمار وتخفيف معاناة شعبنا

01 اغسطس 2022 . الساعة 21:53 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن زيارة الوفد المصري لقطاع غزة يوم غد الثلاثاء، تأتي في إطار متابعة ملف الإعمار والملف الاقتصادي.

وقال القانوع في تصريح صحفي لوكالة شهاب، إن الوفد المصري القادم لقطاع غزة غداً هو تخصصي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار متابعة الملفات المشتركة مع الأشقاء المصريين وعلى رأسها ملفي الإعمار والملف الاقتصادي.

وأضاف:" نقدر جهود الأشقاء المصريين في التخفيف من معاناة شعبنا، والمساهمة في حل عديد القضايا التي تساهم في تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007".

وأشارت مصادر لوكالة شهاب، مساء اليوم الاثنين، بأن وفد أمني مصري يصل قطاع غزة غدًا، عبر حاجز بيت حانون/"إيرز".

وذكرت المصادر، أن الوفد سيعقد بعض اللقاءات خلال زيارته بالإضافة إلى تفقد سير مشاريع الإعمار المصرية الجارية في القطاع.

المصدر / شهاب
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