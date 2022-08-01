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الأسير عباس السيد يحصل على الماجستير في الدراسات الإقليمية

01 اغسطس 2022 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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حصل الأسير المهندس عباس السيد، على درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية من جامعة القدس (أبو ديس).

وقالت زوجة السيد، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إنه "من رحم المعاناة وظلم السجن والسجان يبدع أسرانا في الإنجاب من خلف القضبان والتعليم والحصول على الشهادات العليا، بصبرهم وشجاعتهم وصمودهم إرادتهم القوية".

وتابعت: "باسمي وأولادي والأهل نتقدم بالتهاني والتبريكات من زوجي الأسير المهندس عباس السيد، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية من جامعة القدس (أبو ديس) بتقدير جيد جداً، ونسأل الله أن تكون الدكتوراه في أجواء الحرية".

ويعد السيد من كبار القادة السياسيين لحركة حماس وهو قائد كتائب القسام في الضفة الغربية ومن مؤسسي الكتائب، وتتهمه سلطات الاحتلال بقيادة عمليات عدة أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة مئات آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال السيد بتاريخ 8 أيار/ مايو عام 2002، بعد عملية مطاردة طويلة تعرض خلالها لعدد من محاولات الاغتيال، وجرى الحكم عليه بالسجن لمدة مئات السنين، ويعد من أبرز رموز الحركة الأسيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #عباس السيد

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