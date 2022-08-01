شقيقان يقودان فريق في الدرجة الممتازة

جدد مجلس إدارة نادي شباب خانيونس الثقة بالكابتن محمد أبو حبيب مدربا للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الثالث على التوالي.

وصادق المجلس على الجهاز الجديد، والذي يضم إلى جانب محمد شقيقه حسن أبو حبيب مدرب عام، ومحمد أبو موسى مدربا لحراس المرمى، وخالد أبو مصطفى مدير إداري، والجهاز الطبي هاني بربخ ومحمد الهسي.

ويبدأ الفريق تدريباته غدا استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022/2023، الذي سينطلق في التاسع من سبتمبر القادم.

وبات نادي شباب خانيونس الوحيد من بين جميع الأندية في الدرجات الثلاث، الذي لم يعزز صفوفه بأي لاعب، ويطمح للتواجد في مربع الكبار.