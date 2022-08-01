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دعت لانتخابات شاملة.. النص الكامل لـ"مبادرة الإنقاذ الوطني"

01 اغسطس 2022 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
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أطلق عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة "فتح" رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، مبادرة تحت عنوان "الإنقاذ الوطني"، دعا خلالها إلى تشكيل "هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء".

ونشر القدوة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" في وقت سابق، النص الكامل للمبادرة التي قال إنّه أطلقها خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية "زوم" مع مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية من داخل فلسطين والشتات.

وقال في ديباجة مبادرته إنّ "هذه الوثيقة مقدّمة إلى المواطن الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وإلى الفصائل والقوى والتجمعات الفلسطينية (....) بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية (...) ومع استمرار التدهور الحاد في الحالة الفلسطينية والاستكانة السياسية تجاه ذلك".

وأوضح أنّ الهدف من المبادرة هو "الدفع نحو حالة وطنية تنجز تغييرًا واسعًا وعميقًا في النظام الفلسطيني السياسي، وتعيد بناء مؤسساته".

وجاء في نص المبادرة أنّ آلية الانتقال تتمثل في تشكيل هيئة مؤقتة، تكون مسؤولة عن إجراء الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه وفق فترة زمنية محددة، داعيًا إلى ممارسة ضغط سياسي وجماهيري وقانوني لحشد التأييد لإحداث التغيير.

وفيما يلي النص الكامل لـ"مبادرة الإنقاذ الوطني" التي نشرها القدوة.



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المصدر / فلسطين أون لاين
#السلطة الفلسطينية #ناصر القدوة #مبادرة الإنقاذ الوطني

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