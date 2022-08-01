فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تحذر من مخطط احتلالي لتوسيع باب المغاربة في القدس

في تجاوز خطير.. "الوقائي" يعتقل الفتاة ميسون عرار من مستشفى رام الله

"صدى سوشال": 63 انتهاكًا رقميًّا بحقّ المحتوى الفلسطيني خلال يوليو

هيئة: الأسير يعقوب قادري غير مصاب بالسرطان

10 وفيات و8969 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

الكويت تجدد التزامها بمقاطعة منتجات الاحتلال والشركات المتعاملة معه

حماس تهنئ الجبهة الشعبية -القيادة العامة بانتخاب أمينها العام

الاحتلال يُحوّل الصحفي عامر أبو عرفة للاعتقال الإداري

بحث بالأسماء .. نتائج توجيهي (الثانوية العامة) فلسطين 2022

زيدان: اعتقال قيادات ونشطاء حماس لن يثنيهم عن مواصلة دورهم الجهادي

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

8 شهداء و415 مصابًا

تقرير: 588 عملًا مقاومًا وإصابة 18 إسرائيليًا في الضفة خلال يوليو

01 اغسطس 2022 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
...
يتصدى الأهالي في الضفة الغربية والقدس لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين التي تستهدف المواطن والأرض والمقدسات (صورة أرشيفية)

شهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، تصاعدًا في عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني.

وتنوعت أعمال المقاومة بين الاشتباكات المسلحة خاصة في نابلس وجنين، والفعل الشعبي المقاوم، وأضحت المواجهات والعمليات العسكرية حاضرة بشكل يومي في مختلف مدن الضفة وقراها. 

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (588) عملاً مقاوماً خلال يوليو/تموز، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً.

وقد استشهد (8) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، بينما أصيب (415) آخرين.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف تابعة للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

وبلغت عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن (3) عمليات، فيما بلغ عدد عمليات الدهس أو محاولات الدهس عمليتان، في حين كان هنالك (4) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(5) عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال.

وأحصى التقرير (10) عمليات إلقاء أو زرع عبوات ناسفة، إضافة إلى (14) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(3) عمليات إلقاء مفرقعات نارية، و(15) عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية.

وواصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات للمقاومة، حيث بلغت على التوالي (105، 83، 80) عملية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #المقاومة #الاحتلال #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة