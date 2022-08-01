10 وفيات و8969 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

سجلت وزارة الصحة برام الله، اليوم الإثنين، 10 وفيات، و8969 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و4513 حالة تعافٍ في الفترة ما بين 24- 31 تموز الفائت.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنّ 4 حالات وفاة سجّلت في الضفة، و6 حالات في غزة.

وأشارت أنّ الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 2087 في الضفة الغربية، و6082 في قطاع غزة، و800 في مدينة القدس.

وبيّنت أنّ حالات التعافي توزّعت على النحو التالي: 2599 في الضفة الغربية، و674 في قطاع غزة، و1240 في مدينة القدس.

ولفتت إلى أنّ 36 حالة تُعالَج في المستشفيات، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين