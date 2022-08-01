فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة الأسرى: نتيجة فحوصات الأسير قادري نقية وخالية من السرطان

10 وفيات و8969 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

الكويت تجدد التزامها بمقاطعة منتجات الاحتلال والشركات المتعاملة معه

حماس تهنئ الجبهة الشعبية -القيادة العامة بانتخاب أمينها العام

الاحتلال يُحوّل الصحفي عامر أبو عرفة للاعتقال الإداري

بحث بالأسماء .. نتائج توجيهي (الثانوية العامة) فلسطين 2022

زيدان: اعتقال قيادات ونشطاء حماس لن يثنيهم عن مواصلة دورهم الجهادي

مخابرات السلطة تعتقل نجل القيادي الأسير عز الدين عمارنة

عشرات الصحفيين الفلسطينيين يطالبون بإجراء انتخابات نقابتهم

"الاقتصاد" بغزة تقدم تسهيلات للمسجلين كعمال في ملفات تجارية

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

حماس تهنئ الجبهة الشعبية -القيادة العامة بانتخاب أمينها العام

01 اغسطس 2022 . الساعة 15:56 بتوقيت القدس
...

هنّأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجبهة الشعبية- القيادة العامة بانتخاب طلال ناجي أمينًا عامًّا للحركة، وخالد جبريل أمينًا عامًّا مساعدًا.

وبعث عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، خلال اتصال هاتفي بالقياديّين ناجي وجبريل، تبريكات حماس بنجاح هذه العملية الديمقراطية.

وأكد بدران العلاقة الراسخة بين الطرفين، على طريق المقاومة والخلاص من الاحتلال وتوحيد الصف الفلسطيني.

من جانبه أثنى الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي، على التواصل المستمر من قِبل قيادة حركة حماس، مؤكدًا عمق العلاقة بين الطرفين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القيادة العامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة