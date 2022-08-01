حماس تهنئ الجبهة الشعبية -القيادة العامة بانتخاب أمينها العام

هنّأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجبهة الشعبية- القيادة العامة بانتخاب طلال ناجي أمينًا عامًّا للحركة، وخالد جبريل أمينًا عامًّا مساعدًا.

وبعث عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، خلال اتصال هاتفي بالقياديّين ناجي وجبريل، تبريكات حماس بنجاح هذه العملية الديمقراطية.

وأكد بدران العلاقة الراسخة بين الطرفين، على طريق المقاومة والخلاص من الاحتلال وتوحيد الصف الفلسطيني.

من جانبه أثنى الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي، على التواصل المستمر من قِبل قيادة حركة حماس، مؤكدًا عمق العلاقة بين الطرفين.

المصدر / فلسطين أون لاين