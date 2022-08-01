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الاحتلال يُحوّل الصحفي عامر أبو عرفة للاعتقال الإداري

01 اغسطس 2022 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
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حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الصحفي عامر أبو عرفة، للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

وقالت عائلة أبو عرفة، إنها توجهت صباحًا إلى محكمة الاحتلال في معتقل "عوفر"، وتفاجأت بعدم وجوده هناك، وإنما بقرار تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

وأفادت أنّ الاحتلال نقل أبو عرفة من مركز تحقيق "عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، إلى معتقل "عوفر"، شرقي مدينة رام الله.

ويدور التحقيق مع أبو عرفة حول عمله الصحفي، حيث هدده ضابط إسرائيلي منذ اللحظة الأولى من اعتقاله، بالاعتقال الإداري لعمله في الصحافة.

واعتقلت قوات الاحتلال، الصحفي عامر أبو عرفة، في 19 تموز/يوليو الماضي، من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

وأبو عرفة (39 عامًا)، متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل مراسلًا لوكالة "قدس برس" في منطقة جنوبي الضفة الغربية.

وسبق أن اعتُقل أبو عرفة بما مجموعه 6 سنوات لدى الاحتلال، بدأت عام 2003، حيث أمضى أربع سنوات، وأُعيد اعتقاله عام 2011، ليقضي في الاعتقال الإداري مدة عامين.

ويعتقل الاحتلال في سجونه 17 صحفيًّا فلسطينيًّا، كان آخرهم الصحفي والأسير المحرر نضال أبو عكر الذي اعتُقل صباح اليوم خلال اقتحام منزله في بيت لحم.

 ويتعرض الصحفيون لمنع السفر، وإعادة اعتقال الأسرى المحررين منهم، بالإضافة للحد من حرية الحركة، والتنقل، والعمل، والتواصل الاجتماعي والعيش بحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #عامر أبو عرفة

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