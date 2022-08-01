زيدان: اعتقال قيادات ونشطاء حماس لن يثنيهم عن مواصلة دورهم الجهادي

قال النائب عبد الرحمن زيدان، إن اعتقال قوات الاحتلال لقيادات ونشطاء في حركة حماس بمحافظات الضفة الغربية، لن يثنيهم عن مواصلة مشوارهم، والقيام بدورهم وجهادهم.

وبين زيدان، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الاحتلال اعتقل نشطاء وقيادات من كبار السن، ونفذ حملة تفتيش ومداهمة لبيوتهم وممتلكاتهم.

وأضاف "عملية الاعتقال ممارسة درج عليها الاحتلال خلال الفترة الماضية، خلال وكان يرافقها مداهمات وإزعاج وتفتيش وتدمير الممتلكات".

وأكد زيدان أن حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال بحق ناشطي وقيادات حماس، هي محاولات يائسة لإشعار النشطاء أنهم تحت المراقبة والرصد الكامل.

وأوضح أن قوات الاحتلال وزعت منشورات من جهاز الشاباك الإسرائيلي تهدد كل من يتعاون ويتستر على أنشطة لحركة حماس بمعاقبته ومحاسبته، مشيرا إلى أن كل هذه التهديدات أساليب عقيمة، لن تخيف الفلسطينيين، ولن تمنعهم من مقاومة الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطناً في الضفة الغربية، واستهدفت بشكل خاص نشطاء وقيادات حركة حماس في جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في الخليل بالإفراج عن عدد من المعتقلين بعد ساعات من اعتقالهم.