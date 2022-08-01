مخابرات السلطة تعتقل نجل القيادي الأسير عز الدين عمارنة

اعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة برام الله الأسير المحرر المهندس أحمد عز الدين عمارنة من بلدة يعبد غرب مدينة جنين، بعد استدعائه للمقابلة أمس الأحد، وذلك بعد عدة أسابيع من الإفراج عنه من سجن جهاز الأمن الوقائي في جنين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المعتقل السياسي أحمد عمارنة هو نجل القيادي في حركة حماس الشيخ الأسير عزالدين عمارنة، كما أن شقيقه مجاهد معتقل أيضاً في سجون الاحتلال.

وسبق أن أكد القيادي الأسير عمارنة في رسالة بعث بها من داخل سجن مجدو في شمال فلسطين المحتلة، أن اعتقال أجهزة السلطة لنجله يأتي استكمالا لدور الاحتلال باستهداف أسرته بالاعتقال والإقصاء والاستهداف بكل أشكاله.

وطالب بالإفراج الفوري عن نجله الذي تعرض للاعتقال والاستدعاء مرارا وتكرارا من قبل أجهزة السلطة.

وأحمد أسير محرر ومتزوج وأب لطفلتين، وهو من يرعى والدته التي بقيت وحيدة بالمنزل في ظل غياب والده وشقيقه في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي الضرير عز الدين عمارنة (51 عاماً) فجر الاثنين 21 فبراير 2022 بعد اقتحام منزله في يعبد وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

المصدر / فلسطين أون لاين