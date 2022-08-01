عشرات الصحفيين الفلسطينيين يطالبون بإجراء انتخابات نقابتهم

طالب عشرات الصحفيين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية، بضرورة إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين في وقت محدد ومعلوم، على أن لا تتجاوز فترة شهرين، والالتزام بالموعد المحدد.

وقال الصحفيون في عريضة أطلقوها -للحض على إجراء الانتخابات- إنه في ظل عدم إجراء انتخابات دورية وفق القانون واللوائح الداخلية لنقابة الصحفيين منذ عام 2012، وتأجيل الانتخابات منذ سنوات بذريعة الانقسام، وعدم الالتزام بمواعيد انتخابية سبق تحديدها، نطالب بضرورة تصويب ملف عضوية نقابة الصحفيين، وتنقيح الأسماء وِفق اللوائح الرسمية المعتمدة، وفتح باب العضوية بالشروط السليمة في كل أنحاء فلسطين، للانضمام إلى النقابة.

وشدّد الصحفيون على أن يكون دفع المبالغ المتراكمة لتجديد عضوية النقابة للأعضاء مشروطًا بنشر وتسليم التقارير المالية والإدارية.

وحثّوا على ضرورة تمتُّع لجنة العضوية بالشفافية بما يضمن تسجيل الجدد في المحافظات كافة، وتجديد عضوية القدامى، ممّن لم يُجددوا عضويتهم لاعتبارات فنية وموضوعية وعملية، وتلك المرتبطة بالظروف العامة التي نحياها.

وقال الصحفيون، إنهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيتخذون خطوات نقابية وحقوقية وقانونية، لضمان حقوق العضوية وإجراء الانتخابات وِفق القانون.

للتوقيع على العريضة عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegY7MTamhM1LBOQQ46Xpld9NjjBsYuS0xdwp2Yy8oSXmr17g/viewform

المصدر / فلسطين أون لاين