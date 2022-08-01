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الاحتلال يهدم منزلاً غرب سلفيت

01 اغسطس 2022 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً في الجهة الغربية من بلدة "كفر الديك"، غربي سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية "كفر الديك" محمد ناجي، في تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية وجرافتين".

وأضاف: "شرعت القوات المقتحمة بهدم منزل في منطقة الخلال (غرب البلدة)، مكوّن من طابق واحد بمساحة تبلغ 150 مترًا، تعود ملكيته للفلسطيني فوزي نافز علي أحمد".

وبين أن "صاحب المنزل تفاجأ اليوم بهدم قوات الاحتلال لمنزله (الذي لم يسكنه بعد)"، مشيرًا إلى أنه "كان يجهز نفسه للانتقال إليه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتجري سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين - عادة - بحجة عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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