دودين: اعتقال أبناء شعبنا ورموزه في الضفة لن تُغييب دورهم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، موسى دودين، أن اعتقالات الاحتلال لأبناء شعبنا ورموزه في الضفة، محاولة يائسة لن تفلح في تغييب دورهم النضالي.

وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن "حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة، فجر اليوم، والتي استهدفت بشكل خاص نشطاء حركة حماس وقياداتها وكوادرها، هي محاولة صهيونية يائسة؛ لن تفلح في تغييب دورهم النضالي أو إخماد جذوة الحراك الشعبي المتواصل ضدّ جرائم الاحتلال".

وأوضح أن تهديد الاحتلال بإعادة اعتقال عدد من المفرج عنهم حال انخراطهم بالعمل مع حركة حماس، يعبّر عن حالة الإفلاس والعجز التي تنتاب الاحتلال في مواجهة بطولة شعبنا وتصدّيه لإرهابه المتصاعد ضد الأرض والمقدسات.

وأضاف: إن "شعبنا سيواصل طريق الصمود والنضال والانتفاضة في وجه الاحتلال، وتدفيعه أثمان جرائمه، حتّى انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة، وتحقيق التحرير والعودة".

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطناً في الضفة الغربية، واستهدفت بشكل خاص نشطاء وقيادات حركة حماس في جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في الخليل بالإفراج عن عدد من المعتقلين بعد ساعات من اعتقالهم.

وطالت الاقتحامات مدينة نابلس حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة شويترة وراس العين، فيما أطلق مقاومون النار صوب الآليات العسكرية الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين