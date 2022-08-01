إصابة النائب خليل ربعي خلال اعتقاله من قبل الاحتلال في الخليل

أصيب النائب خليل ربعي 65 عاماً برضوض وكدمات في أنحاء جسده، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال اعتقاله فجر اليوم الاثنين من منزله في الخليل.

وقال براء ربعي نجل النائب خليل: إن "قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم في منطقة الكرمل بيطا الساعة الثالثة فجراً واعتقلت والده".

وأوضح أن جنود الاحتلال اعتدوا على النائب ربعي بالضرب على باب منزله، وداخل المركبة العسكرية المخصصة للاعتقالات.

وأضاف: أن "أصيب برضوض وكدمات في صدره وأطرافه، ويعاني من آلام حادة في كافة أنحاء جسده".

وقال: إن "عملية الاعتقال والتحقيق في معسكر للاحتلال بمنطقة ترقوميا، والتي استمرت لساعات انتهت بالإفراج عن النائب وتركه يسير لمسافة طويلة حتى وجد سيارة تعيده للمنزل".

ونقل النائب ربعي للمستشفى حيث أجريت له فحوص طبية، أظهرت إصابته برضوض في أضلاع الصدر.

وسبق أن أصيب النائب ربعي بالضغط خلال اعتقاله عام 2014 في "عتصيون" بسبب تقييده والجلوس الطويل مكبلاً على كرسي.

يشار إلى أن النائب خليل ربعي من مبعدي مرج الزهور، وأسير محرر أمضى نحو ثماني سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين