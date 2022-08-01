"عواودة" يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن "المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، القابع في سجن "الرملة"، يواصل إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ31، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، ويتم نقله بين حين وآخر إلى مستشفى "أساف هروفيه".

وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

يُشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

المصدر / فلسطين أون لاين