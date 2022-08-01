عشرات المحامين في الضفة يطلبون الانتقال إلى حالة عدم المزاولة

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

تقدم عشرات المحامين في الضفة الغربية المحتلة، بطلبات للانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين كخطوة احتجاجية وتصعيدية من نقابتهم، احتجاجًا على "القرارات بقانون" التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

وعقب اجتماع حاشد استمر ساعات في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، أوصت نقابة المحامين بأن يكون الانتقال طوعيًّا إلى سجل المحامين غير المزاولين، وتفويض المجلس بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسبًا وفقًا للمصلحة العامة، ووفقًا لحراك النقابة.

كما قررت فتح باب تقديم الطلبات من اليوم حتى تاريخ 31/8/2022، إضافة إلى رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات بشكل دائم ومستمر.

وأوضحت النقابة أن خطواتها القادمة ستتصاعد في ظل تجاهل السلطة مطالبها.

وتعد خطوة نقابة المحامين غير مسبوقة، وتنذر بتوقف المحاكم في الضفة بشكل كامل وانهيار تام للقضاء.

وأكد أمين سر مجلس نقابة المحامين، داود درعاوي، أن الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، سيؤدي إلى شلل تام في الحياة القانونية والتشريعية وتوقف كامل لقطاع العدالة.

وقال درعاوي في حديث لـ"فلسطين: "سنشهد أيضًا بعد انتقال المحامين إلى غير مزاولين تعطّلًا للحياة العامة".

وبيّن درعاوي أن حراك النقابة مستمر ويشهد تصاعدًا، رفضًا للقرارات بقانون التي تعيق وصول المواطنين إلى العدالة الناجزة، وتسهل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.

وتواصل نقابة المحامين، إضرابها وفعالياتها احتجاجًا على عدة قرارات أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

وأعلنت نقابة المحامين تعليق العمل طيلة اليوم أمام المحاكم كافة، بجميع أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأوضحت النقابة في تصريح صحفي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنّ القرار جاء ضمن الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية.

وأكّد مجلس النقابة تنظيم فعالية "الاعتصام المركزي السلمي" ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل أمام محكمة بداية وصلح جنين.

وأهاب المجلس بجموع المحامين والمحاميات التزام هذه القرارات، موضحًا أنّه "سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل".

وعلقت النقابة منذ نحو شهر، العمل أمام كل المحاكم في الضفة الغربية بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وجاء تصعيد النقابة رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.