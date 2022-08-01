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اعتقال مواطن من غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"

01 اغسطس 2022 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون- إيرز (أرشيف)

أكد المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء أمس الأحد، مواطنًا أثناء مغادرته قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع.

وقال في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الإثنين: "إن سلطات الاحتلال اعتقلت بالأمس المواطن محمد عبد السلام عوض، أثناء مغادرته القطاع عبر حاجز "إيرز" بعد التحقيق معه، ومن ثم تم نقله لجهة مجهولة"، مشيراً إلى أن تلك هي حالة الاعتقال الرابعة عبر حاجز "إيرز".

وحاجز بيت حانون- "إيرز"، يقع في أقصى شمال قطاع غزة ويفصل بينه والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، وهو مخصص للمشاة والحمولات ويقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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