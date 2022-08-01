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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

01 اغسطس 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستهل المستوطنون جولاتهم الاستفزازية من باب المغاربة تجاه باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون #طقوس تلمودية #باب المغاربة

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