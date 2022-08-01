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مطلوب موظف خدمة عملاء للعمل في شركة للاستشارات الاكاديمية

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مطلوب موظف خدمة عملاء للعمل في شركة للاستشارات الاكاديمية

01 اغسطس 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة المنارة للاستشارات تعلن فيه عن حاجتها لموظف "خدمة عملاء" للعمل ضمن فريق مؤسسة المنارة للاستشارات، الأولى عربياً في مجال الاستشارات الأكاديمية ومقرها في مدينة غزة، حيث تبحث المؤسسة عن شخص اجتماعي يحب التواصل مع الآخرين، لديه القدرة على فهم الآخرين بذكاء، إيجابي وحيوي.

 الشروط الخاصة بالمتقدمين:

• أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل من جامعه معترف بها.

• أن يكون متفرغاً للعمل طوال اليوم.

• أن يتمتع بلباقة الحديث.

• احترام الوقت والقدرة على ادارته بشكل فعال.

• إجادة التعامل مع الإنترنت والتعامل مع برامج الأوفيس بشكل ممتاز.

• القدرة على الجذب والإقناع.

• لديه القدرة على العمل تحت الضغط.

• يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

على أن يشمل الطلب المرفقات التالية:

• صورة من الشهادة الجامعية وكشف الدرجات.

• شهادة لغة الإنجليزية (لمن تتوفر لديه).

• سيرة الذاتية حديثة، ويكون فيها 3 معرفين.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- العنوان: غزة - الرمال - الجندي المجهول.

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