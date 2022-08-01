حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت الأسير المحرر نضال نعيم أبو عكر (55 عاما)، وباسل دعامسة (26 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل، فجر اليوم، انتهت باعتقال 22 مواطنا على الأقل، حيث اعتقلت 3 مواطنين من بلدة دورا جنوب الخليل، وهم: الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب، ويوسف نصار،و منذر زونة، ومن بلدة السموع، اعتقل الشيخ جمال أبو الجدايل.

كما اعتقل مواطنان من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وهما: رزق الحلايقة، وأحمد عبد ربه الحلايقة، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل اعتقل المواطن إبراهيم السويطي، ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، وهم: الشيخ بدر أبو عياش، ومحمد يوسف أبو عوض، وأحمد خضر أبو مارية، وعبد الله أبو مارية.

وفي بلدة يطا جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين على الأقل، وهم: عيسى صالح العمور، ومحمد بدر العمور، وعاطف رباع، وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، وهم: مروان أبو فارة، ومجدي أبو فارة، وخالد غنيمات.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل، وهم: جهاد موسى شلالدة، ورأفت يوسف شلالدة، وإسلام يونس كوازبة، ومحمد إبراهيم شلالدة، ومحمود ياسر المسالم.

أما جنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة صانور واعتقلت الشاب حسين محمد عيسة بعد مداهمة منزل ذويه، كما داهمت منزل المحامي عبد الحكيم عيسة واستجوبته.

المصدر / فلسطين أون لاين