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الطقس: أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلها بدرجتين

01 اغسطس 2022 . الساعة 06:55 بتوقيت القدس
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طقس-فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#موقع طقس

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