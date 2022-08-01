ما أسباب الشعور المستمر بالدوخة المفاجئة؟

يشتكي الكثيرون من الدوخة المستمرة فالدوخة هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل البالغين يزورون أطبائهم يمكن أن تؤثر نوبات الدوار المتكررة أو الدوخة المستمرة بشكل كبير على حياتك لكن الدوخة نادرًا ما تشير إلى حالة تهدد الحياة.

و يعتمد علاج الدوخة على السبب والأعراض التي تعاني منها، زعادة ما تكون فعالة ، لكن المشكلة قد تتكرر، وفق (اليوم السابع).

للدوخة العديد من الأسباب المحتملة ، بما في ذلك اضطراب الأذن الداخلية ودوار الحركة وتأثيرات الأدوية في بعض الأحيان يكون ناتجًا عن حالة صحية أساسية ، مثل ضعف الدورة الدموية أو العدوى أو الإصابة.

الطريقة التي تجعلك تشعر بالدوار ومحفزاتك توفر أدلة على الأسباب المحتملة كم من الوقت تستمر الدوخة وأي أعراض أخرى لديك تساعد أيضًا في تحديد السبب.

مشاكل الأذن الداخلية التي تسبب الدوخة (الدوار).

يعتمد إحساسك بالتوازن على المدخلات المدمجة من الأجزاء المختلفة لنظامك الحسي، وتشمل هذه:

-العيون ، والتي تساعدك على تحديد مكان جسمك في الفضاء وكيف يتحرك

-الأعصاب الحسية ، والتي ترسل رسائل إلى عقلك حول حركات الجسم ومواقفه

-الأذن الداخلية، والتي تحتوي على أجهزة استشعار تساعد في اكتشاف الجاذبية وحركة ذهابًا وإيابًا

-الدوار هو شعور خاطئ بأن محيطك يدور أو يتحرك مع اضطرابات الأذن الداخلية ، يتلقى دماغك إشارات من الأذن الداخلية لا تتوافق مع ما تتلقاه عيناك وأعصابك الحسية الدوار هو ما ينتج عن عمل دماغك على حل الارتباك.

- يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية التي تصيب العصب الدهليزي ، والتي تسمى التهاب العصب الدهليزي ، دوارًا شديدًا ومستمرًا، وإذا كنت تعاني أيضًا من فقدان السمع المفاجئ ، فقد تكون مصابًا بالتهاب تيه الأذن.

-مرض منيير يتضمن هذا المرض التراكم المفرط للسوائل في أذنك الداخلية، و يتميز بنوبات مفاجئة من الدوار تستمر لعدة ساعات قد تواجه أيضًا تقلبًا في ضعف السمع ورنين في الأذن وشعور بانسداد الأذن.

- صداع نصفي قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي من نوبات من الدوار أو أنواع أخرى من الدوخة حتى عندما لا يعانون من صداع شديد يمكن أن تستمر نوبات الدوار هذه من دقائق إلى ساعات وقد تترافق مع الصداع وكذلك حساسية الضوء والضوضاء.

قد تشعر بالدوار أو الإغماء أو عدم التوازن إذا كان قلبك لا يضخ الدم الكافي إلى عقلك تشمل الأسباب ما يلي:-انخفاض ضغط الدم قد يؤدي الانخفاض الكبير في ضغط الدم الانقباضي - الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم - إلى دوار قصير أو

الشعور بالإغماء يمكن أن يحدث بعد الجلوس أو الوقوف بسرعة كبيرة، تسمى هذه الحالة أيضًا انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

-ضعف الدورة الدموية يمكن أن تسبب حالات مثل اعتلال عضلة القلب والنوبات القلبية واضطراب نظم القلب وقد يؤدي انخفاض حجم الدم إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ أو الأذن الداخلية.

أسباب أخرى للدوخة:

الظروف العصبية يمكن أن تؤدي بعض الاضطرابات العصبية - مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد - إلى فقدان التوازن تدريجيًا.

الأدوية يمكن أن يكون الدوخة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية - مثل الأدوية المضادة للتشنج ومضادات الاكتئاب والمهدئات والمهدئات على وجه الخصوص ، قد تسبب أدوية خفض ضغط الدم الإغماء إذا خفضت ضغط الدم لديك كثيرًا.

-اضطرابات القلق قد تسبب بعض اضطرابات القلق الدوار أو الشعور بالدوار غالبًا ما يشار إليه بالدوار وتشمل نوبات الهلع والخوف من مغادرة المنزل أو التواجد في مساحات كبيرة ومفتوحة (رهاب الخلاء).

-انخفاض مستويات الحديد (فقر الدم) تشمل العلامات والأعراض الأخرى التي قد تحدث مع الدوخة إذا كنت تعاني من فقر الدم ، التعب والضعف وشحوب الجلد.

-انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) تحدث هذه الحالة بشكل عام عند مرضى السكري الذين يستخدمون الأنسولين، و قد يصاحب الدوخة (الدوار) التعرق والقلق.

-التسمم بأول أكسيد الكربون غالبًا ما توصف أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون بأنها "شبيهة بالإنفلونزا" وتشمل الصداع والدوخة والضعف واضطراب المعدة والقيء وألم الصدر والارتباك.

-ارتفاع درجة الحرارة والجفاف إذا كنت نشطًا في الطقس الحار أو إذا كنت لا تشرب كمية كافية من السوائل ، فقد تشعر بالدوار من ارتفاع درجة الحرارة (ارتفاع الحرارة) أو من الجفاف هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتناول بعض أدوية القلب.

المصدر / اليوم السابع