لمرضى الكلى.. تجنبوا الإكثار من منتجات الألبان لهذا السبب

تعدّ التغذية الجيّدة لمريض الكلى أمراً ضرورياً للمساعدة على تقوية الجسم وتعزيز صحته، لذلك يجب الاهتمام بنوعية الطعام وكميته.

في هذا الشأن، حذرت خبيرة تغذية روسية من أن أكثر المنتجات ضررا للكلى هي منتجات الألبان خصوصاً عند الإفراط بتناولها، وكذلك الأطعمة البروتينية الدهنية، جاء ذلك في مقابلة مع موقع URA.RU الروس.

فمثلا، لا ينصح بتناول أكثر من 300 غرام من جبن القريش في اليوم، لأنه بعكس ذلك سيكون له تأثير سلبي في عمل الكلى.

وتقول "كما يمكن أن تلحق الأطعمة الغنية بحمض الأسكوربيك، وكذلك الفيتامينات المتعددة (Multivitamin)‏ الضرر بالكلى".

كما بينت أن الكلى تؤدي وظيفة تنظيف الجسم، وإخراج السوائل الزائدة ونواتج عملية التمثيل الغذائي، محذرة من تحميل الكلى كمية كبيرة من الأطعمة البروتينية مثل اللحوم لأنها تلحق الضرر بعمل الكلى.

إلى ذلك، أكدت خبيرة التغذية أن المواد الغذائية النباتية المصدر، هي الأكثر فائدة لعمل الكلى بصورة طبيعية.

وتشير الدكتورة داريا روساكوفا إلى أنه للحفاظ على صحة الكلى يجب أن يضم النظام الغذائي الخضراوات الورقية والثمار الغنية بالسوائل، إضافة إلى تناول الأسماك واللحوم غير الدهنية.

المصدر / وكالات