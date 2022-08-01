فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القدس المحتلة.. إجراءات مستمرة لتهويد المدارس وإنهاء الهوية الفلسطينية

مساعٍٍ لحل لجنة تحقيق أممية في العدوان على غزة

أمجد أبو عليا.. وحيد والديه أعدمه المستوطنون

"الإعلامي الحكومي": 41 انتهاكًا بحقّ الحريات الإعلامية خلال يوليو الماضي

مطلوب موظف خدمة عملاء للعمل في شركة للاستشارات الاكاديمية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

طالع أسعار الدجاج واللحوم والخضروات في غزة اليوم الإثنين

طالع كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإثنين 1 أغسطس

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

قبل انعقاد القمة العربية في نوفمبر المقبل

الرئيس الجزائري: نحتضن اجتماعًا للفصائل الفلسطينية

01 اغسطس 2022 . الساعة 01:38 بتوقيت القدس
...
الرئيس-الجزائري-عبد-المجيد-تبون

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنّ "دولته تحتضن اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وأكد تبون في تصريحات له مساء يوم الأحد، أنّ الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأوضح تبون: "من الناحية القانوية سوريا جزء من الجامعة العربية لكن من الناحية السياسية هناك بعض الخلافات"، مضيفًا: "الأشقاء في سوريا أكدوا أنهم لن يكونوا سببًا في الانقسام بالمنطقة العربية".

وحول انعقاد القمة العربية، شدّد على أنّ الهدف منها هو لم شمل العرب وليس لدينا مشكلة مع أيّ دولة عربية.كما وشدّد على أنّ الجزائر تقوم بكل قواها لإنجاح عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وعلى صعيد آخر، قال تبون: "لدينا كافة الشروط لانضمام الجزائر إلى منظمة (بريكس) ويهمها بقوة الانضمام لهذه المنظمة"، مؤكدًا أنّ انضمامها سيبعدها عن صراعات القطبين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الفصائل الفلسطينية #القمة العربية #الرئيس تبون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة