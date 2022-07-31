سبعة أعمال مقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

شهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية تنفيذ الشباب الثائر عدة أعمال مقاومة في مناطق مختلفة.

وحسب المعطيات فقد أُصيب مستوطن بجراح بعد رشق سيارته بالحجارة، ورشّه بغاز الفلفل في بلدة عزون شرق قلقيلية.

ونفّذ مقاومون عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة باتجاه قوات الاحتلال في الخليل.

وفي الخليل أيضًا حاول شاب فلسطيني تنفيذ عملية دهس لمجموعة من جنود الاحتلال على حاجز بني نعيم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة ترمسعيا برام الله، وحاجز دوتان العسكري في جنين والذي تعرّض لإلقاء عبوات ناسفة من الشباب الثائر.

المصدر / فلسطين أون لاين