أبو بلال يرحل عن خدمات رفح نحو بلدية المحلة

غزة/وائل الحلبي:

يستعد نادي بلدية المحلة الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى المصري للإعلان عن التعاقد رسميًّا مع اللاعب عمران أبو بلال متوسط ميدان خدمات رفح لمدة موسمين.

اللاعب حصل على ورقة الاستغناء الخاصة به من خدمات رفح بعد جولة من المفاوضات مع إدارة النادي، التي وافقت على رحيله إلى الدوري المصري شريطة حصولها على مبلغ 18 ألف دولار وأن يلعب للأخضر الرفحي فقط حال عودته إلى غزة.

ويتواجد أبو بلال منذ شهر في جمهورية مصر رفقة عدد من اللاعبين الذين يخوضون اختبارات في الأندية المصرية بحثًا عن تجربة الاحتراف، حيث ظهر اللاعب في تدريبات المحلة أمس بعدما افتتح الفريق معسكره التحضيري للموسم الجديد.

واتفق أبو بلال مع خدمات رفح على دفع مبلغ 10 آلاف دولار على ثلاثة دفعات والتنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى النادي بقيمة 8 آلاف دولار ليصل إجمالي المبلغ إلى 18 ألف دولار، إلى جانب التوقيع على عقد خارجي يمنع اللاعب الانضمام لأيّ فريق في غزة باستثناء خدمات رفح.

ويُعدُّ أبو بلال ثالث اللاعبين الراحلين حديثًا إلى الدوري المصري للدرجة الأولى حيث سبقه كلًّا من طارق أبو غنيمة إلى بتروجيت وهلال غواش إلى صفوف الترسانة.

المصدر / فلسطين أون لاين