الريان القطري يتعاقد مع المدافع ياسر حمد

غزة/وائل الحلبي:

أعلن نادي الريان القطري، تعاقده رسمياً مع المحترف الفلسطيني ياسر حمد مدافع المنتخب الوطني، بعد شهر من إعلان اللاعب فسخ تعاقده مع ناديه المصري البورسعيدي من طرف واحد بداعي عدم تلقيه مستحقاته عن الأشهر التي سبقت إعلانه.

الريان لم يوضح في إعلانه تفاصيل مدة أو قيمة التعاقد مع حمد، لكن مصادر إعلامية قطرية كشفت في وقت سابق عن توصل النادي لحل مع الاتحاد القطري لقيد اللاعب ببطاقة مؤقتة حتى يناير القادم لحين البث في شكوى النادي المصري ضد اللاعب في الفيفا.

وانقطع حمد عن المشاركة مع المصري البورسعيدي منذ شهر بداعي عدم تلقيه رواتبه المستحقة عن الأشهر الماضية، فيما قرر النادي البورسعيدي التوجه بشكوى رسمية ضد مدافع المنتخب الوطني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب تغيبه عن التدريبات ومباريات الفريق برغم تلقيه مستحقاته المتأخرة حسب البيان الصادر عن النادي.

ولفت حمد الأنظار في الفترة التي قضاها مع النادي البورسعيدي قبل أن يتألق بشكل لافت مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا، الأمر الذي جعل اللاعب محط أنظار العديد من الأندية العربية، قبل أن يصبح على مشارف الانتقال لصفوف الريان القطري.

المصدر / فلسطين أون لاين