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القدس: الاحتلال يعتقل شابين من باب العامود ويخطر عائلة بهدم منزلها قرب باب الخليل

31 يوليو 2022 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامر أبو عيشة، أثناء مرافقة نجله الذي يتعالج في مستشفى هداسا العيسوية شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت الشاب محمد سرحان بعد اعتداء المستوطنين عليه في منطقة باب العامود بالمدينة.

يشار إلى أنّ قوّات الاحتلال شنّت، فجر وصباح اليوم، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تركزت في مدينتي بيت لحم والقدس.

وتشن قوّات الاحتلال ، بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.

وفي سياق منفصل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الديسي بهدم منزلها قرب باب الخليل بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أخطر العائلة مدة 14 يوماً لإخلاء منزلها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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