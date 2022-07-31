من هو الجندي الأسير شاؤول آرون؟

عمدت المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام إلى عديد الطرق لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وكانت من بين الطرق خطف جنود الاحتلال الإسرائيليين خلال عمليات خاصة، أو خلال التصدي لاجتياح الاحتلال في مناطق قطاع غزة.

واختطفت القسام الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون خلال تصدي مقاتليها لاجتياح الاحتلال في حي التفاح خلال معركة العصف المأكول عام 2014، فمن هو الجندي الأسير شاؤول آرون؟

وُلد شاؤول آرون في 27 ديسمبر/كانون الأول 1993، وأقام في مستوطنة بوريا المقامة على أراضي الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل.

التحق آرون بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعمل في لواء النخبة على الحدود مع قطاع غزة، وشارك في عدوان الاحتلال على القطاع عام 2014.

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أسر مقاتلو كتائب القسام آرون في عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة، وقعت بتاريخ 20 يوليو/تموز 2014، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 14 جنديًّا إسرائيليًّا.

لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن أسر الجندي إلا عقب إعلان كتائب القسام عن ذلك في شريط بثه الناطق باسمها أبو عبيدة، إذ نشر اسم الجندي شاؤول آرون ورقمه العسكري 6092065.

ففي فجر يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2014، نفّذ مقاتلو كتائب القسام عملية محكمة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدرجت فيها قوةً إسرائيلية حاولت التقدم شرق حي التفاح شرق غزة، ونجح الاستدراج، ووقعت القوة الإسرائيلية في حقل الألغام المُعد مسبقًا، ففجّر مقاتلو القسام حقل الألغام في الآليات الإسرائيلية، ثم تقدموا نحو ناقلتي الجند وأجهزوا على جميع من فيهما.

وأعلن أبو عبيدة -الناطق باسم كتائب القسام- مباشرة بعد العملية، في شريط مصور، خبر أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، وقال إنّ هذا الجندي أسير لدى كتائب القسام في هذه العملية، فـ"إذا استطاعت قيادة العدو أن تكذب في أعداد القتلى والجرحى، فعليها أن تُجيب جمهورها عن مصير هذا الجندي الآن".

ونشر "أبو عبيدة" الرقم العسكري الذي يحمله الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون وهو 6092065، متوعدا بخسائر أخرى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وختم بالقول "مستمرون في مقاومتنا.. وسنلقن المحتل دروسا قاسية.. وسننتقم منه لدماء أطفالنا وآلام شعبنا.. وما النصر إلا من عند الله".

وترفض عائلة آرون رواية جيش الاحتلال والمستوى السياسي بأن نجلها قد قتل في غزة، وفي المقابل لم تقدم كتائب القسام أي معلومات تخص هذا الجندي منذ عملية اختطافه، سوى بعض التلميحات في ذكرى ميلاده.

واليوم الأحد أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تغريدة له لمناسبة الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول التي أسرت فيها القسام الجنديين الإسرائيليين شاؤول آرون وهدار غولدن، بأن الاحتلال قصف خلال معركة سيف القدس في مايو الماضي أحد أماكن احتجاز الأسيرين.

وأضاف أبو عبيدة بأن القصف الإسرائيلي لهذا المكان أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين، معلناً التحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، والإعلان عنه لاحقًا عندما تكون الظروف مواتية.

المصدر / فلسطين أون لاين