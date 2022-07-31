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مقتل عملاق الحبوب الأوكراني أليكسي فاداتورسكي جراء قصف روسي

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مقتل عملاق الحبوب الأوكراني أليكسي فاداتورسكي جراء قصف روسي

31 يوليو 2022 . الساعة 19:12 بتوقيت القدس
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لقي عملاق الحبوب الأوكراني أوليكسي فاداتورسكي، مصرعه جراء قصف صاروخي على منزله في منطقة ميكولايف جنوبي البلاد.

وقال فيتالي كيم، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في منشور على تليغرام، إن فاداتورسكي توفي بصحبة زوجته، إثر سقوط صاروخ روسي على منزلهما في ميكولايف، مساء أمس السبت، وفق وكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وأضاف: "اليوم فقدت مدينتنا بطلها، حيث لقي أوليكسي فاداتورسكي، وزوجته رايسا فاداتورسكي مصرعهما بشكل مأساوي نتيجة لقصف المدينة ليلا".

وأكد كيم أن فاداتورسكي "فعل الكثير لمنطقة ميكولايف وأوكرانيا".

وأضاف أن مساهمة رجل الأعمال في تطوير الصناعة الزراعية وبناء السفن والتنمية الإقليمية "لا تقدر بثمن"، حسب الوكالة.

وعبر كيم عن أسفه الشديد لمقتل فاداتورسكي وزوجته.

ويعد فاداتورسكي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيبولون الزراعية القابضة، ونائب رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية.

وفي 22 يوليو/ تموز الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر / الأناضول
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#روسيا #أوكرانيا

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